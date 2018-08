Evert Janse van lokale omroep OOGTV: ‘Groningen is een verslaving!’

Ooit kwam hij vanuit Den Haag naar Groningen om er te studeren. Maar hij is nooit meer weggegaan en bracht er zijn verdere werkzame leven door. ‘Groningen is écht verslavend!’, zegt Evert Janse, directeur van de regionale Groningse omroep OOG, in een interview met de website Economie.Groningen.nl. OOG is een van de oudste lokale omroepen van Nederland, sinds 1984, en kweekvijver van landelijk omroep-talent. Bekende media-persoonlijkheden als Wilfred Genee, Jurgen van den Berg, Jelle Brandt Corstius, Erik Dijkstra, Bert Haandrikman, Arjen Lubach of Cunera van Selm begonnen er hun loopbaan of werkten er.