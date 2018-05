Eurofiber legt tweede glasvezelverbinding aan tussen Groningen en Eemshaven

Door haar directe ligging aan zee, de beschikbaarheid van een zeekabel en voldoende energie, mag Eemshaven zich verheugen op veel aandacht van internationale partijen die een vestigingsplaats zoeken voor hun datacenter. De aanwezigheid van een volledig gescheiden glasvezelroute naar onder andere Groningen, Amsterdam en Hamburg is hiervoor echter een belangrijke randvoorwaarde.



De nieuwe verbinding tussen Groningen en Delfzijl is de tweede voor Eurofibers. Het bedrijf heeft al een glasvezelverbinding die via Delfzijl loopt. Met de aanleg van deze tweede route biedt Eurofiber binnenkort zijn klanten als enige glasvezelnetwerkleverancier twee volledig gescheiden glasvezelverbindingen tussen Groningen en Eemshaven.



Director Infra Operator Arian de Korte: ‘Eemshaven ontwikkelt zich als een datacenter hub voor hyperscale en wholesale colocation en heeft alle potentie een landingsplaats te worden voor zeer grote datacenters. De verwachting is dan ook dat veel internationale bedrijven uit de IT en social media sectoren zich hier zullen vestigen. Zulke partijen eisen een glasvezelnetwerk dat voldoet aan de hoogste normen qua bandbreedte, uptime en latency, en de kortste routes.’



De nieuwe verbinding loopt rechtstreeks tussen Eemshaven en Groningen en biedt daarmee de kortste route naar de datacenter hub Amsterdam. De Korte: ‘Door een tweede redundante verbinding over een geheel andere route te bouwen, garanderen we de gebruikers optimale continuïteit. Onze klanten krijgen een nog sneller netwerk en de kwaliteit die nodig is om hun dienstverlening zeker te stellen.’



De nieuwe verbinding wordt in het vierde kwartaal van 2018 in gebruik genomen.