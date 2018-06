Eerste Campus Café brengt wetenschap en ondernemers bij elkaar

Tijdens dit eerste Campus Café zal onder meer de opening worden gevierd van de nieuwe 4 Mijl route op de Healthy Ageing Campus. Het Campus Café is een informele ontmoeting tussen science en business 'op een verrassende locatie op de Campus, onder het genot van een borrel'.



Daarbij kan men uit één of twee introducés mee nemen. Aan de orde komen deze middag ook alle ontwikkelingen op Campus Groningen. De organisatie van het nieuwe initiatief streeft naar twee Campus Café's per jaar op de Zernike Campus, en vanaf nu ook twee Campus Café's op de Healthy Ageing Campus.



Het Campus Cafe is deze donderdagmiddag 12 juli in het DOT, Vrydemalaan 2, Groningen, en begint ’s middags om vier uur.



Programma

16.00 uur Inloop met drankje

16.15 uur Welkom door Annet de Vree, Community manager Campus Groningen

16.20 uur Opening route door Henk Snapper (Raad van Bestuur van UMCG)

16.35 uur Borrel

17.30 uur Einde programma



Aanmelden kan via deze link naar de website van Campus Groningen