EAZ Wind uit Hoogezand breidt uit: van Gronings experiment naar internationaal bedrijf

E.A.Z. staat voor ‘Enschede Aan Zee’ en is opgericht door de werktuigbouwkundigen Bart Claessen, IJssebrand Ziel en Aard Duivenvoorden en productontwerper Sjouke Ritsema. De Twents-Groningse startup richtte zich in de eerste jaren vooral op de provincie Groningen. Voor veel mensen zijn de E.A.Z. windmolens inmiddels een vertrouwde aanvulling op het Groningse landschap. De E.A.Z. windmolens worden aangeschaft door boerenbedrijven, maar ook steeds meer dorpen nemen gezamenlijk een windmolen af. Dankzij het bescheiden formaat, de houten bladen en de ranke mast heeft de windmolen een vriendelijke uitstraling. Dit in combinatie met de hoge efficiëntie maken dat de interesse in de molens van E.A.Z. Wind groeit. Zo zijn er windmolens van E.A.Z. Wind verkocht in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Maar ook buiten Nederland: in Duitsland en Canada zijn al tientallen exemplaren verkocht.



Meer molens voor minder geld

De oprichters van E.A.Z. Wind denken al een tijd na over een volgende stap. “We willen ons eerst focussen op professionalisering en het verbeteren van onze kwaliteitsbeheersing”, vertelt Aard Duivenvoorden. “Mede door schaalvergroting verwachten we de windmolens nog efficiënter en goedkoper te kunnen produceren”. Hoe ze gaan groeien en op welke regio’s ze zich gaan richten wordt nog onderzocht. “De windmolens worden geproduceerd in onze vestiging in Hoogezand en dat blijft zo,” aldus Aard. “We verwachten een behoorlijke groei op het gebied van medewerkers die zich bezighouden met de productie en ontwikkeling.”



Lokaal product

De windmolens van E.A.Z. Wind worden in de provincie Groningen geproduceerd en hebben voor een groot deel afnemers uit de buurt. Het larikshout wordt gekapt in de Drentse bossen, gefreesd in Stadskanaal en daarna tot molenwieken verwerkt in Hoogezand.



De E.A.Z. windmolen heeft een masthoogte van 15 meter en een rotor diameter van 12 meter. Het levertduurzame stroom tegen een betere prijs dan zonnepanelen. Jaarlijks genereert de mini-windmolen 30.000 kilowattuur, genoeg om het elektriciteitsverbruik van ongeveer tien huishoudens te dekken. De molen is volgens E.A.Z. praktisch onderhoudsvrij en gaat zeker twintig jaar mee.



Investeringsmanager Allard van der Horst van GROEIfonds ziet de investering in E.A.Z. Wind als een belangrijke aanwinst voor de portefeuille van het aanjaagfonds. “Het is een jong, innovatief bedrijf en het product past goed bij onze focus op duurzaamheid en energietransitie. In de afgelopen jaren is het bedrijf behoorlijk gestegen in omzet en ook in arbeidsplaatsen. Wij verwachten dat deze groei de komende jaren doorzet. Wij hebben alle vertrouwen in het bedrijf, het product en de ondernemers.”