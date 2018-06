Duizenden bezoekers naar open dag in Eemshaven

Het enorme kabelschip van Nexus trok veel aandacht. Het gebeurt niet vaak dat publiek wordt toegelaten op een dergelijk schip dat voor de bekabeling op de zeebodem van offshore windparken zorgt. Zo ook wat de hoogste windmolen van Nederland betreft. De firma Lagerwey liet bezoekers toe in het hart van deze windmolen.



Van de informatietochten per bus in de haven werd ook veelvuldig gebruik gemaakt. AG Ems had haar schip ‘Münsterland” voor havenrondritten ter beschikking gesteld, waarbij Groningen Seaports deskundige uitleg aan boord gaf over wat er allemaal te zien was. Ouders met kinderen, en ook de diverse bezoekers zonder kinderen, maakten gretig gebruik van het gezelligheidsplein bij Wijnne en Barends waar diverse springkussens stonden en diverse eetkraampjes.



In het gebouw Nijlicht was het een drukte van belang. Aldel, RWE, Tennet, Theo Pouw, Lagerwey, Groningen Seaports presenteerden er hun diverse vacatures. Veel bezoekers waren met de trein gekomen tot aan het nieuwe station Eemshaven. Speciaal voor deze open dag had Arriva haar dienstregeling aangepast en was er een gereduceerd dagticket beschikbaar.



Groningen Seaports organiseerde deze dag als onderdeel van haar omgevingscommunicatie. In 2015 was er eveneens een open dag. In de afgelopen drie jaar heeft de haven zich zodanig ontwikkeld, dat het zeker de moeite waard was – voor jong én oud - om weer een open dag te organiseren.