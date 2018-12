Drie Groningse marktonderzoekbureaus slaan nationaal en internationaal de vleugels uit

Deze week presenteerde vakblad MarketingTribune haar jaarlijkse overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse marktonderzoeksbranche. Hieruit blijkt dat marktonderzoekbureaus opnieuw een goed jaar beleven. 62% van de bureaus zag zijn omzet in 2018 toenemen en ook voor 2019 zijn de bureaus optimistisch.

In de eveneens gepresenteerde top-50 van marktonderzoekbureaus zijn drie bureaus opgenomen uit Noord-Nederland. Store Support (nr 26), KIEN PanelWizard (nr 29) en ZorgfocuZ (nr 37) mogen zich rekenen tot de groep grootste onderzoeksbureaus van Nederland op basis van omzet en FTE.

Wat opvalt, is dat de drie onderzoekbureaus een behoorlijk verschillend profiel hebben. KIEN PanelWizard houdt zich met name bezig met panelonderzoek in de sector van media/reclame, finance en FMCG. Store Support is marktleider op het gebied van mystery guest-onderzoek en specialist in klantbeleving en ZorgfocuZ voert cliëntonderzoek, medewerkersonderzoek en beleidsevaluaties uit voor zorgorganisaties en gemeenten (sociaal domein).

‘Als noordelijke bureaus hebben we inderdaad behoorlijk uiteenlopende expertises, waardoor we ook goed naast elkaar kunnen bestaan. Als bureaus hebben we ook een goede onderlinge verstandhouding en weten we elkaar te vinden als dat nodig is’, zo vertelt Arjen van Hijum, directeur van Store Support.

Naast het verschil in specifieke expertise, is er ook een opvallende gelijkenis: waar de bureaus hun roots hebben in Groningen, zijn alle drie de bureaus inmiddels ook uitgevlogen naar de Randstad.

KIEN heeft een vestiging Haarlem, Store Support in Amsterdam en ZorgfocuZ opende een tweede kantoor in Utrecht.

‘Om klanten goed en snel te kunnen bedienen is het in de buurt gevestigd zijn een voorwaarde’, stelt Steven Noordam van KIEN die aangeeft dat de hoofdvestiging in Groningen de basis is en zal blijven.

Voor Store Support heeft de groei van haar klantenbestand en ambitie om internationaal te groeien ervoor gezorgd dat in de komende jaren de groei in Amsterdam en ook Antwerpen het grootst zal zijn.

‘Zonder onze focus op Groningen te verliezen,’ zo geeft Van Hijum aan. ‘Dat geldt ook voor ons’, zo onderstreept Robbert Klein Koerkamp namens ZorgfocuZ. Hij vervolgt: ‘We hebben van oorsprong sterke banden met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en die houden we sterk door in Groningen gevestigd te zijn en te blijven. Met de continue stroom van nieuwe talenten uit het noordelijke hoger onderwijs willen we de groei ook in 2019 verder doorzetten’, aldus Klein Koerkamp.