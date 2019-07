‘De Ondernemersfactory’ : steun en werkplekken voor groeiende ondernemers in Winschoten

In Winschoten kunnen (startende) ondernemers een beroep doen op een bijzondere voorziening: ‘De Ondernemersfactory’. Want ook in het oosten van de provincie Groningen zijn steeds meer mensen die voor zichzelf beginnen. Onlangs kreeg ‘De Ondernemersfactory’ van de provincie Groningen de toezegging dat er subsidie is voor twee door haar ontwikkelde programma’s om ondernemers te helpen.

Twee nieuwe programma’s - IBIS 4 en 5 - van De Ondernemersfactory zijn door de provincie Groningen in het kader van de Groninger Ondernemersregeling officieel goedgekeurd. Dit betekent dat de helft van de kosten van het programma aan de deelnemende ondernemers door een subsidie wordt vergoed. Vorig jaar startte De Ondernemersfactory met de geaccrediteerde programma’s IBIS 1,2 en 3.

Deze uitbreiding van het aanbod richt zich vooral op ondernemers die willen groeien met hun bedrijf en die verder willen investeren in hun eigen ontwikkeling. Het programma IBIS 4 gaat in op de interne organisatie met thematische workshops en trainingen.

Het programma IBIS 5 richt zich op ondernemers die het werk niet meer alleen aankunnen en waar inhuur van medewerkers centraal komt te staan. Dit programma biedt ondersteuning op met name personele zaken in de trainingen en workshops.

Ook deze twee programma’s worden gecombineerd met een vaste of flexibele werkplek in De Ondernemersfactory. De programma’s IBIS 1, 2 en 3 zijn voor de 21 deelnemende ondernemers zeer effectief geweest. De Ondernemersfactory blijft deze programma’s dan ook aanbieden.

De bedrijven die op dit moment deelnemen aan de programma’s zijn positief over de onderlinge samenwerking in coworking. Door de diversiteit van branches en ook de verscheidenheid in leeftijd van de ondernemers stimuleren en motiveren mensen elkaar in het ondernemerschap. Samen met de ondersteuning op maat, draagt dit bij aan de groei van de deelnemende bedrijven.

De Ondernemersfactory is de fysieke plek waar (startende) ondernemers en ‘jonge’ bedrijven ondersteund worden in het ondernemerschap. Het is de omgeving waar interactie plaatsvindt tussen ondernemers en waar individuele krachten worden gebundeld.

De Ondernemersfactory is te vinden aan de Beertsterstraat 42 in het centrum van Winschoten.

In dit gebouw is er volop bedrijvigheid. Er is kennis aanwezig om op vragen antwoorden te krijgen van Advisorgroepmedewerkers of andere specialisten. Er is ruimte om een kop koffie of thee te drinken. Het is ook de locatie waar activiteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd voor starters en collega-ondernemers. Tijdens de evenementen die we organiseren zoals ondernemerslezingen, workshops en trainingen doe je inspiratie en kennis op. De Ondernemersfactory is een plek die verbindt en talenten laat groeien