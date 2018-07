Commercieele Club Groningen luidt zomer in met palingparty

Voor de Commercieele Club Groningen is de zomer pas sinds gisteren begonnen, en niet op 21 juni. Want gisteren organiseerde deze vereniging aan het Paterswoldsemeer haar traditionele ‘haringparty’ waarmee voor haar de zomerperiode wordt ingeluid.(Foto op GIC.nl )

Belangrijke trekpleister deze middag was de paling van de Groningse palingvisser Gaele Postma uit Zoutkamp. Hij vangt paling in het Reitdiep, die hij zelf rookt en ter plekke samen met ene college schoonmaakt en serveert.

De Commercieele Club Groningen is een netwerk-vereniging. Dat wil zeggen: er worden activiteiten georganiseerd om leden in staat te stellen andere mensen uit het bedrijfsleven te ontmoeten. Meer informatie over functie en lidmaatschap: www.commercieeleclubgroningen.nl