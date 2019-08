Commercieele Club Groningen en andere ondernemers bij 28 augustus lezing

Leden van de Commercieele Club Groningen, de Groningen City Club, Bedrijvenvereniging West en andere ondernemersverenigingen waren woensdagmorgen in groten getale aanwezig bij de traditionele 28 augustus lezing in de aula van het Academiegebouw. De lezing, opnieuw gewijd aan het thema ‘Vrijheid’, werd uitgesproken door Herman Pleij, emeritus-hoogleraar Nederlandse Letterkunde.

Gastheer tijdens de lezing, mede georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken, was burgemeester Peter den Oudsten. Hij, en diverse wethouders, waren vervolgens gastheer voor een wandelend buffet in het oude Stadhuis, waar veel ondernemers voor waren uitgenodigd.

De Vrijheidslezing, ofwel de 28 augustuslezing, is onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van Groningens Ontzet. De rede is sinds 2011 de opvolger van het 28 Augustus Debat.

Vorig jaar maakte historicus Rob de Wijk zijn opwachting in de Aula van de Rijksuniversiteit. Hij sprak toen over zijn in 2017 verschenen boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’, dat als ondertitel heeft ‘Waarom burgers zich van hun leiders afkeren’.