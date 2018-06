City Club en Marketing Groningen werken aan “sfeergebieden” voor binnenstad

De Groningse binnenstad is niet één geheel van min of meer vergelijkbare winkelstraten, maar alle straten en winkelgebieden hebben juist hun eigen typerende sfeer. Het is goed om die sfeer te definiëren, en dat dan te gebruiken bij de vermarkting van Groningen. Dat vinden de Groningen City Club en Marketing Groningen, zo bleek gisteravond.

De Groningen City Club wil toewerken naar het ontwikkelen van “sfeergebieden”. Dat betekent dat de sterke kanten van gebieden en straten extra moeten worden belicht, en dat kan uitstekend gebruikt worden bij de verdere vermarkting van Groningen, bij consumenten en toeristen. Dat bleek gisteravond tijdens een door de Groningen City Club georganiseerde bijeenkomst in bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep.

Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool Groningen naar het “DNA-profiel” van straten en deelgebieden in de binnenstad van Groningen. Aanleiding voor het onderzoek vormt het feit dat straten in Groningen zich meer en meer specifiek ontwikkelen en zich steeds meer van elkaar onderscheiden. Volgens de Groningen City Club is het voor een goede marketing van de stad van groot belang dat ondernemers gezamenlijk nadenken of dit profiel en DNA van hun straten, zodat Marketing Groningen die sterke kanten nog beter voor het voetlicht kan brengen.

Groningen City Club organiseerde gisteravond samen met Marketing Groningen en Hanzehogeschool een bijeenkomst waar studenten de resultaten van hun onderzoek presenteerden.

De studenten hadden de drie gebieden onderzocht: de “4 straatjes” (Zwanestraat, Oude Kijk in ’t Jatstraat, Stoeldraaierstraat en Kromme Elleboog), het A- Kwartier en het Oosterkwartier (Poelestraat, Oosterstraat, Carolieweg en Gelkingestraat).

Volgens de studenten onderscheiden de “4 straatjes” zich onder meer door de diversiteit aan winkels en horeca en de authenticiteit, maar is er sprake van veel overlast van fietsers. Het A-Kwartier staat bekend als een gezellig gebied, maar toch ook als doorgangsweg naar de stad, en in het Oosterkwartier is er niet alleen sprake van beleving ín de winkels maar ook buiten, vóor de winkels, aldus enkele kwalificaties van de studenten.

Volgens Marketing Groningen hebben de studenten van de Hanzehogeschool nu een fundament gelegd voor een verdere uitwerking van het concept “sfeergebieden”. ‘Hier kunnen we op voortborduren. Dat pas prima in onze strategie om de trots en identiteit van winkelgebieden verder te bevorderen. Misschien kan dat uiteindelijk leiden tot het maken van een stadsplattegrond, waar de verschillende sfeergebieden in zijn aangegeven, net zoals Tilburg dat al heeft gedaan. Daarmee kunnen we ons vervolgens richten op de moderne “bezoeker van de 21 ste eeuw, de “Urban Traveller”.

Namens de Groningen City Club liet Erwin Mulder weten dat de avond van gisteren misschien het eindpunt was voor het onderzoek van de studenten, maar zeker niet van het proces. ‘Vanuit de Groningen City Club en Marketing Groningen gaan we verder werken aan het vaststellen van het onderscheidende DNA van winkelstraten en winkelgebieden in de stad Groningen. Wordt vervolgd!’, betoogde Erwin Mulder.