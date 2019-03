Campus Groningen met verzekeraar ASR in gesprek over miljoeneninvestering

Campus Groningen is in gesprek met verzekeraar ASR over een mogelijke miljoeneninvestering in het vastgoed op het campusterrein. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag.

ASR heeft een vastgoedfonds, waarmee het fors wil investeren in tien campussen in Nederland. Fondsdirecteur Luc Joosten laat in het Financieele Dagblad weten dat ze het fonds zouden willen vullen met mogelijk enkele honderden miljoenen euro’s. ASR investeert al in de campus van de TU in Delft. Daar zouden ze 80 miljoen euro steken in vastgoedplannen.



Op Campus Groningen is een nauwe samenwerking ontstaan tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. ASR zou willen investeren in vastgoed voor projecten waarbij juist die samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal staat.



In het Dagblad van het Noorden bevestigt Lisanne Brakenhoff, manager van Campus Groningen, dat er inderdaad gesprekken zijn. De campus wil niet zeggen hoe concreet de gesprekken zijn en hoe hoog een eventuele investering kan zijn.