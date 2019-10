Best Western Plus Plaza Hotel bijna naast het water aan Hoornsemeer - nieuw restaurant geopend

Het Best Western Plus Plaza Hotel in Groningen komt dankzij een grote afgraving aan het Hoornse Meer te liggen. Om dat te realiseren moet er meer dan 45.000 m3 grond (meer dan 2000 vrachtwagens) worden afgegraven van het Hoornsemeer. De werkzaamheden zijn in volle gang.

Het afgraven van het Hoornsemeer, wat Meerwold een veel beter uitzicht op het meer gaat opleveren, is een mega-operatie, die nog in volle gang is.

Het plan voorziet in een nieuw en veel groter terras met een boulevard, pal aan het water. In het water komt een tweetal steigers te liggen, zodat het hotel en het restaurant ook per boot kunnen worden bereikt.

De boulevard vormt de uitvalsbasis voor allerlei watervertier, zoals de verhuur van sloepjes, waarmee het Hoornsemeer en het Paterswoldsemeer verkend kunnen worden.

Nieuw restaurant geopend

Het Best Western Plus Plaza Hotel heeft in de eerste week van oktober een geheel nieuw restaurant met bar en een aparte ruimte voor private dining in gebruik genomen. Het nieuwe restaurant, dat Meerwold Eten & Drinken gaat heten, is helemaal aangepast aan de wensen en eisen van nu. Een uniek feature is, dat het pal aan het water is komen te liggen.

Flexibiliteit was een van de uitgangspunten van het ontwerp van het restaurant. Meerwold moet namelijk zowel op een efficiënte en plezierige manier 200 congresgasten kunnen verwerken als ook een gezellige omgeving zijn voor individuele leisuregasten van het hotel. Veel meer dan voor de nieuwbouw wil Meerwold zich daarnaast richten op een brede groep van potentiële zakelijke en niet-zakelijke gasten die niet in het hotel verblijven. De aantrekkingskracht voor die groep zit hem met name in de locatie van het restaurant, met de makkelijke bereikbaarheid vanuit de stad Groningen, en in het door de afgraving nieuw ontstane terras aan het Hoornsemeer.