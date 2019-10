Beroemdste Nederlandse wijnboer in Frankrijk Ilja Gort opent Promotiedagen

Hij weet alles van reclamemuziek en van Franse wijn, en dankzij de televisie is hij wereldberoemd in Nederland: Ilja Gort, de man met de grote alpinopet en dubbele sik. Hij komt volgende week naar Groningen waar hij dinsdag 5 november ’s morgens vanaf kwart voor elf de opening verzorgt van de Promotiedagen. Dat evenement is tot en met woensdag in Martiniplaza, en is hét evenement van het jaar voor zeer veel Groningse ondernemers, waar ze vol trots hun bedrijf presenteren.

Ilja Gort is wijnboer in Frankrijk, televisiepresentator en schrijver. Hij is geen alledaagse persoonlijkheid en geen alledaagse ondernemer. Hij was succesvol componist van reclamemuziek, tot hij in 1994 (nogal ondoordacht) een Frans chateau aankocht en zich stortte op een carrière als wijnboer. Dat hij hier talent voor had bleek al gauw: in een korte tijd kregen zijn wijnen hoge onderscheidingen op belangrijke wijnwedstrijden. Daarnaast werd hij verkozen tot een van de beste wijnboeren van Frankrijk. Zijn La Tulipe en Slurp-wijnen behoren al jaren tot de best verkochte wijnen van Albert Heijn.

Ilja Gort is tevens een succesvol schrijver. Zijn eerste boek, 'Leven als Gort in Frankrijk', is een buitengewoon humoristisch boek over zijn belevenissen tussen de wijnboeren op het Zuid-Franse platteland. Daarnaast heeft Ilja Gort op NPO2 een eigen televisieprogramma ‘Gorts Wijnkwartier’ en maakt hij een serie goed bekeken reisprogramma’s ‘Gort over de Grens’.

Ilja is een inspirerende redenaar. Hij heeft een verrassende, geestige performance over hoe je het beste uit je leven kunt halen. Zien, ruiken, voelen, proeven, horen: Haal alles uit je zintuigen.

De Promotiedagen 2019 staan in het teken van groei, door: Marketing, Duurzaamheid, Innovatie en Export. 4 thema’s die Ilja op het lijf zijn geschreven. Maar natuurlijk praat hij ook graag over zijn grote passie, de smeerolie van de economie: wijn.

Programma

10.30 uur - Inloop Theaterzaal

10.45 uur - Start programma met gastspreker Ilja Gort

12.00 uur - Einde opening en start Promotiedagen

Locatie: Theaterzaal Martiniplaza