Bedrijvenvereniging WEST: Beachvolleybal aan Hoornse Plas

Ondernemers en ondernemende Groningers aangesloten bij de Bedrijvenvereniging WEST kunnen vrijdag 6 juli even heerlijk ontspannen tijdens een uniek Beachvolleybal. Hoewel het nog wel eventjes duurt, is de inschrijving voor dit toernooi nu al open gesteld.

Het jaarlijkse WEST Beachvolleybal toernooi is vrijdag 6 juli bij de Hoornse Plas. Tijdens dit toernooi gaan diverse bedrijventeams de ‘sportieve’ strijd met elkaar aan.

De sportieve organisatie is in handen van studenten volleybalvereniging Kroton. Een strakke planning en eenvoudige regels zullen bijdragen aan het plezier in het spel. Net als andere jaren wordt het toernooi gespeeld, vlak naast Kaap Hoorn. Het programma start om 15:00 uur met een speluitleg, waarna om 15:30 uur de poulewedstrijden starten.

U kunt op het deelnameformulier aangeven op welk niveau u wilt spelen. Een team bestaat uit 4 deelnemers. Elk bedrijf mag met meerdere teams meedoen. Deelname voor leden van Bedrijvenvereniging WEST met één team is gratis. Bij deelname met meer dan 1 team wordt aan leden van Bedrijvenvereniging WEST EUR 25 in rekening gebracht als bijdrage in de catering- en organisatiekosten. Alle niet-leden betalen EUR 40 per team.

Prijsuitreiking en afsluitende borrel

Na de sportieve strijd vindt er een prijsuitreiking plaats op bij de volleybalvelden. De borrel vindt plaats in Kaap Hoorn. Daar is ook de mogelijkheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Aanmelding nu geopend!