Bedrijfsleven in Groningen zet de deuren open tijdens OpenStad

Een flink deel van het bedrijfsleven in de stad Groningen zet op 29 september de deuren open tijdens OpenStad: de open bedrijvendag van Groningen. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen op plekken, waar je normaal gesproken niet zo snel mag komen. Onder de deelnemers zijn bedrijven als Bidfood, McDonalds, Stadsbeheer, Hooghoudt en Knol’s Koek, zo meldt de website Economie.Groningen.nl .

Volgens de organisatie van OpenStad stikt het van de boeiende bedrijvigheid in de stad. 'We hebben hier een prachtig bedrijfsleven, met een enorme diversiteit. OpenStad biedt de kans aan het grote publiek te laten zien dat zowel bij de gevestigde bedrijven als bij de nieuwkomers en doorgroeiers mooie dingen gedaan, gemaakt en uitgevonden worden. Ik weet zeker dat mensen verrast zijn door wat ze achter......



