Afscheid Bert Oost van VBNO

Bert Oost werd geprezen voor zijn grote betrokkenheid met- en inzet voor de ondernemersvereniging. "Je hebt je rol met veel inzet en passie verricht. Bert Oost was altijd overal aanwezig. Hij heeft veel contacten, ook met de gemeente Groningen en mede daardoor is er de afgelopen jaren veel bereikt", aldus bestuurslid Ben Kievitsbosch.



Oost heeft fotografie als hobby, en wilde graag een polarisatiefilter. Ben Kievitsbosch vroeg zich af of zo’n filter er voor bedoeld is om milder te worden en minder te polariseren, of juist om scherper te worden, zo grapte hij. Bert Oost liet weten dat hij in elk geval van plan is om de komende jaren van plan is om even scherp en ambitieus te blijven…



"Ik heb een hele mooie tijd gehad bij de VBNO. Een prachtige vereniging. Misschien zou het de komende jaren qua ambities nog een tandje hoger mogen, en iets meer visie over de vraag waar we naar toe willen". "Ik heb met steeds met veel plezier voor de bedrijven ingezet. Het was misschien niet altijd makkelijk. Maar samen hebben we veel voor elkaar gekregen en ik dank jullie wel voor de vele prettige contacten. Het ga jullie allemaal goed!", aldus Bert Oost.