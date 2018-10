Acteur Marcel Hensema maakt speciale voorstelling voor Promotiedagen 2018

Tijdens de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland 2018 speelt acteur Marcel Hensema, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de successerie ‘Hollands Hoop’, een bijzondere voorstelling waarin hij de noordelijke ondernemers een spiegel voorhoudt. Want wat maakt Noord-Nederlandse ondernemers nu eigenlijk zo bijzonder? Is het hun eigenzinnigheid, nuchtere en soms nukkige houding, hun gebrek aan kapsones en/of hun bescheidenheid?

Marcel Hensema werd geboren in Winschoten en groeide op in Hoogezand. Als geen ander kent hij de Groningse volksaard. Hij maakte een zegetocht langs de Groningse theaters met zijn voorstellingen ‘Mijn Ede’, ‘Mijn Tweede’ en ‘Mijn Vrede’, waarin hij vertelt over zijn jeugd in Hoogezand. Met ‘Mijn Ede’ stond hij zelfs in Carré.

Speciaal voor de Promotiedagen maakt Marcel Hensema een korte voorstelling over alle mooie, bijzondere en hilarische eigenschappen van de ondernemers in het Noorden.

De voorstelling staat geprogrammeerd aan het begin van de tweede dag van de Promotiedagen (woensdag 7 november om 10.30 uur in Martiniplaza).

