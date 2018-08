Aanbesteding gemeente Groningen: ICT Groninger Forum

De gemeente Groningen is middels een aanbesteding op zoek naar een leverancier van de ICT voor het Groninger Forum. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant . Het gaat om het leveren, installeren en servicen van de technische IT-netwerkinfrastructuur en de technische IT-netwerkbeveiliging van het gebouw. De aanbesteding is 22 augustus via Commerce Hub gepubliceerd.

Het Groninger Forum, een spectaculair gebouw in de Groninger binnenstad, wordt een belangrijke ontmoetingsplaats en publiekstrekker voor inwoners en bezoekers van Groningen.

Het gebouw, dat in het najaar van 2019 de deuren opent, biedt straks onderdak aan filmzalen, een multifunctionele eventzaal, expositiezalen, de VVV, een Forumlab, leespleinen, een jeugdplein en drie horecaruimtes. Daarnaast krijgt hier ook Storyworld (het ‘nieuwe Nederlands Stripmuseum’) een plaats, hét museum voor strip, animatie & games. Omdat het gebouw wordt gebouwd in opdracht van de gemeente, is het ook de gemeente die de aanbesteding doet.



In het nieuwe Groninger Forum is de IT netwerkinfrastructuur en -beveiliging sterk verweven met overige elementen in het gebouw. Diverse eindgebruikers en leveranciers in het gebouw maken gebruik van de IT-netwerkinfrastructuur en -beveiliging waar het in de aanbesteding om gaat.

