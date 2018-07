Zuidelijke ringweg is weer open voor al het verkeer

Vorige week waren er door de hitte grote problemen met een voeg tussen het oude wegdek en de nieuwe tijdelijke week. In de nacht van donderdag op vrijdag werd die met spoed gerepareerd. Een dag later ging het weer mis. Opnieuw moest de weg worden afgesloten.



Afgelopen weekend is de voeg verwijderd en is er nieuw asfalt gelegd. Het verkeer kon om 06.00 uur weer over de weg rijden. De aannemer hoopt dat de problemen nu niet weer optreden. Het wordt komende week in ieder geval iets minder warm dan vorige week.