Zuidelijke ringweg blijft minimaal tot maandagmorgen afgesloten

De zuidelijke ringweg blijft in de richting van Drachten tussen Euvelgunne en het Julianaplein in elk geval dit weekend tot maandagochtend 06.00 uur afgesloten. Combinatie Herepoort gaat dan de asfaltlaag verwijderen en opnieuw asfalt aanbrengen. Dat meldt de website van Groningen Bereikbaa r

Op dit moment is de verwachting dat dit de situatie voldoende zal oplossen. Mocht in de loop van het weekend blijken dat dit niet zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat de weg nog twee dagen langer afgesloten blijft, tot woensdagochtend 06.00 uur.

Aanleiding is dat vanwege de extreme hitte een voeg los liet op de tijdelijke weg ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. Afgelopen nacht is de weg hersteld, maar dit bleek vandaag niet bestand tegen de hoge temperaturen. Verkeer kan omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg (omleidingsroute 8).