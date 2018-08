Werkzaamheden bij spoor in treinvrije weekend 1 en 2 september

Op de Esperantokruising en onder het spoor bij de Helperzoomtunnel gaan we dat weekend aanvullend bodemonderzoek uitvoeren. Hierbij wordt een staaf in de grond geboord. Om roestvorming op het spoor te voorkomen, laat Combinatie Herepoort in opdracht van ProRail machines over het spoor rijden (‘roestrijden’) vanaf de Oosterweg tot aan de Helperzoomtunnel.



Hinder

In het treinvrije weekend is het niet nodig in de nachtelijke uren te werken. De machines die gebruikt worden voor het onderzoeken van de bodem en het verwijderen van roest kunnen geluidshinder veroorzaken. De machines rijden bij de Esperantokruising op en van het spoor. Tijdens die momenten zetten we verkeersregelaars in. Het verkeer kan hier enkele minuten hinder van ondervinden. Verder is de Esperantokruising open voor verkeer.



Voor het bodemonderzoek zetten we de Verlengde Lodewijkstraat op zondagmiddag en –avond voor de helft af. De weg blijft toegankelijk voor verkeer. Ook hier zetten we verkeersregelaars in. Voor treinreizigers worden bussen ingezet.



​​​​​​​De data zijn onder voorbehoud van omstandigheden, zoals het weer.