Werkzaamheden aan Ring Zuid op tijd klaar

In het afgelopen Hemelvaartweekend was de noordbaan van de Ring Zuid afgesloten. Ook reden er geen treinen tussen Groningen en Assen. Tijdens de stremmingen kon de aannemer werken aan het slaan van damwanden en het onderhoud aan voegen. Ook zou de Helperzoomtunnel worden ingeschoven, maar dat ging niet door.



De zuidelijke ringweg kon zelfs eerder worden vrijgegeven dan de bedoeling was. Zondagavond om 23.00 uur was de weg weer open. Het spoor bij de Esperantokruising was om 01.00 uur ’s nachts klaar. Het noodweer boven het Noorden leidde niet tot vertraging.



De aannemer gaat nu hard werken aan een bypass, die voor de zomervakantie klaar moet zijn.



Domper

Een flinke domper was dat de Helperzoomtunnel niet kon worden ingeschoven. Voor die klus heeft de aannemer vier dagen nodig, waarin het treinverkeer stil ligt. Daarom werd die klus ook gecombineerd met de andere werkzaamheden. Uit een laatste test bleek echter dat de grond zich anders gedraagt dan verwacht. Uit nader onderzoek moet blijken hoe de tunnel wel op z'n plek kan worden gebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gebeurt.