Voorbereidingen zomerstremming in volle gang

Bij de zomerstremming rijdt het verkeer vanaf het Europaplein naar het Julianaplein over de tijdelijke weg die langs de ringweg is gebouwd. De andere weghelft is dicht, omdat er gewerkt wordt aan het intrillen van damwanden.



Tijdelijke weg



Om de tijdelijke weg in gebruik te kunnen nemen, is een ´omzetweekend´ nodig. Daarin wordt de noordbaan van de ringweg afgesloten, zodat de tijdelijke weg gereed gemaakt kan worden voor ingebruikname. Combinatie Herepoort gaat de tijdelijke weg dan asfalteren, markeringen aanbrengen en een barrier en geluidsschermen plaatsen. Als dat gedaan is, gaat een team van onafhankelijke auditoren beoordelen of de weg aan alle eisen op het gebied van veiligheid voldoet.



Uitvoeringsontwerp



Voordat de zomerstremming ingaat, moet Aanpak Ring Zuid nog een akkoord geven op het uitvoeringsontwerp dat Combinatie Herepoort heeft gemaakt voor de bouw van de verdiepte ligging. Want als de damwanden eenmaal in de grond zitten, kun je ze er niet eenvoudig weer uithalen als later blijkt dat de bouwkuip iets meer naar het noorden of het zuiden moet.



Hulpdiensten



Tot slot moeten ook de hulpdiensten akkoord gaan met de verkeerssituatie tijdens de zomerstremming. Met hen worden nog gesprekken gevoerd.