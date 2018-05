Vijftien deelfietsen op P+R Reitdiep

Het slot van de fietsen is met een app te openen. De gebruiker krijgt een inlogcode voor de app van het slimme slot. Met deze app kan de gebruiker een fiets zoeken, tot 4 uur van tevoren reserveren en het slot ontgrendelen. De fietsen zijn de eerste 10 uur gratis te gebruiken daarna betaalt de gebruiker een bijdrage. De ophaal- en inleverplaats voor de deelfietsen is P+R Reitdiep.



Het gaat om een pilot van Groningen Bereikbaar en Campus Groningen. De fietsen blijven een jaar staan. Het plaatsen van de deelfietsen is een van de maatregelen van Groningen Bereikbaar om mensen te stimuleren de auto te laten staan.