Verkeershinder op zuidelijke ringweg richting Hoogezand

Aannemer Herepoort gaat op deze twee zaterdagen damwandplanken intrillen bij het viaduct over de Hereweg. Om de veiligheid te waarborgen, moet op die momenten een van de rijstroken worden afgesloten.



Die rijstrook is dicht vanaf Hoogkerk tot en met de afrit Europaweg. De toerit van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein en de afrit Hereweg zijn ook afgesloten. Je kunt ook niet gebruik maken van de linker afslag vanaf het Emmaviaduct op het Julianaplein richting Hoogezand. Verkeer moet rekening houden met vertraging. De zuidelijke ringweg richting Drachten en Assen blijft wel volledig open.



Omleidingen

Verkeer uit de richting Zuidhorn wordt omgeleid via de noordelijke en oostelijke ringweg. Ook het verkeer op de westelijke ringweg wordt geadviseerd om te rijden via Ring Noord en Ring Oost.



Zaterdag 15 februari is een reservedag voor deze werkzaamheden. Omwonenden worden binnenkort over de werkzaamheden en de mogelijke overlast geïnformeerd door Aanpak Ring Zuid. Iedereen die een dagje de stad in wil, wordt geadviseerd om de auto te parkeren op de P+R-terreinen en dan met de bus de stad in te gaan.