Vanaf nu met de nachtbus van Groningen naar de Randstad en verder

Nieuwe Duitse bestemmingen

Naast de nieuwe nachtbus rijden er vanaf nu ook dagelijks bussen naar een aantal nieuwe Duitse Flixbus-bestemmingen. Het gaat om de steden Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, Dortmund, Nordhorn, Siegen, Emlichheim en Neuenhaus. De bus richting Duitsland vertrekt in Groningen om 11.00 uur.



In totaal zijn nu meer dan veertig FlixBus-haltes direct aangesloten aan Groningen. Als ook de plaatsen die per overstap bereikbaar zijn worden meegeteld, zijn vanuit Groningen meer dan 1700 Europese bestemmingen per bus bereikbaar.