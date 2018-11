Torenkraan via ringweg en Hoornsediep richting PostNL

Een bijzonder transport: aankomende maandag komt er een grote torenkraan aan bij het PostNL-gebouw aan de Achterweg 1. Deze kraan is te groot om via de gewone slooproute te rijden, en rijdt daarom een andere route via het Hoornsediep naar de Achterweg. Met de kraan worden straks drie kleinere kraantjes het dak opgetakeld, waarna het gebouw van bovenaf gesloopt wordt.

Aangepaste route



Doordat de torenkraan zo groot is, wordt het gebracht met uitzonderlijk vervoer. Het transport komt vanaf de A28 en rijdt vervolgens richting het centrum van de stad onder het Julianaplein door. Bij de afrit Rivierenbuurt rijden de vrachtwagens via het Hoornsediep naar de Zaanstraat. Vanaf hier volgt het de bouwroute naar het PostNL-gebouw.



Overlast



De onderdelen voor de torenkraan worden met acht vrachtwagens gebracht. Deze vrachtwagens komen op verschillende momenten op de dag. De vrachtwagens rijden niet door de wijk en de overlast zal minimaal zijn.



Sloop PostNL-toren



De torenkraan is nodig om de toren van het PostNL-gebouw te slopen. Met de kraan takelt de aannemer eerst de grote betonnen platen naar beneden. Wanneer dat klaar is, takelt de torenkraan drie kleinere kraantjes bovenop het dak van het gebouw. De toren wordt vervolgens verdieping voor verdieping gesloopt.