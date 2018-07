Tijdelijke weg noordbaan vanaf maandag in gebruik

Van vrijdagavond 6 juli 22.00 uur tot maandagochtend 9 juli 6.00 uur is de noordbaan van de zuidelijke ringweg afgesloten tussen het knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein. In dit weekend gaat aannemer Combinatie Herepoort de tijdelijke weg asfalteren, markeringen aanbrengen en een barrier en geluidsschermen plaatsen. Het doorgaande verkeer vanaf Hoogezand richting Drachten kan via de oostelijke, noordelijk en westelijke ringweg om de stad rijden. Voor de bestemmingen in de stad heeft Groningen Bereikbaar omleidingsroutes vastgesteld.



Tijdelijke weg op noordbaan



De tijdelijke weg loopt vanaf het Europaplein tot aan het Julianaplein. De tijdelijke weg is vanaf april gebouwd op de noordbaan van de ringweg en de ruimte daar direct tegenaan. Hiervoor zijn de hellingen van de ringweg met zand opgehoogd en recht gemaakt. Bij de Meeuwerderbaan is de ruimte van de voormalige oprit vanaf de Oosterpoort benut. Bij het Oude Winschoterdiep, de Esperantokruising (over het spoor) en de Hereweg is een tijdelijk viaduct gebouwd.



Voorlopig gaat alleen het verkeer in westelijke richting over deze weg rijden. Dat is dus het verkeer vanaf het Europaplein richting Julianaplein. Voor dit verkeer zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. De op- en afrit bij de Hereweg blijven bestaan. In de zomer blijft de tijdelijke weg open en wordt de rest van de ringweg gestremd. Na de zomervakantie gaat ook het verkeer in de andere richting over de tijdelijke weg rijden. Daarna kan de huidige zuidbaan van de ringweg worden afgebroken.



Stabiel



Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om de bouwwerkzaamheden en het verkeer voor langere tijd zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Voor automobilisten heeft dit als voordeel dat de verkeerssituatie de komende jaren stabiel is. Dat is veiliger dan een situatie die vaak verandert. Voordeel voor de omgeving is dat de bouw sneller verloopt. De aannemer hoeft namelijk de bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. Langs de tijdelijke wegen komen geluidsschermen om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.