Tijdelijke noordbaan ringweg hersteld na hevige regen

Vorige week spoelde er zand weg uit het talud van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Dit was het gevolg van hevige regen. Diezelfde nacht zijn de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Donderdag en maandag gaat Combinatie Herepoort verder met het herstel. De werkzaamheden zijn aan de noordzijde van de ringweg, vanaf de Waterloolaan tot aan de Papiermolentunnel. Omwonenden hebben hierover een brief gekregen.



Donderdagnacht: ringweg



Komende nacht werkt Combinatie Herepoort vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur aan de ringweg ter hoogte van de Waterloolaan en bij de Papiermolentunnel. De aannemer gaat de taluds van de op- en afrit Hereweg herstellen. Achter de barrier wordt beton gestort en de goot afgedicht zodat regenwater niet meer vanaf de ringweg over de taluds kan stromen. Tijdens deze werkzaamheden is vanaf de Europaweg tot aan het Julianaplein één rijstrook in de richting van Drachten afgesloten. Het verkeer kan hier passeren. De op- en de afrit Helpman (aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg) zijn dicht. Het verkeer wordt omgeleid.



Maandag (overdag): Waterloolaan



Op maandag 20 augustus gaat Combinatie Herepoort tussen 07.00 uur en 17.00 uur het talud bij de Waterloolaan verder herstellen. Tijdens deze werkzaamheden kan tijdelijk niet geparkeerd worden aan de Waterloolaan, tussen de Helperzoom en de Verlengde Oosterweg.