HISWA ontwikkelt zeven thematische vaarroutes door Groningen

De HISWA Vereniging voert het project uit samen met elf watersportondernemers, AbelLife, Marketing Groningen en het Routebureau Groningen. De zeven nieuwe vaarroutes hebben typisch Groninger thema's: het Wad, de strijd tegen het water, het grensgebied met Duitsland, de Graanrepubliek Oldambt, de Veenkoloniën, de borgen en kastelen van het hoge Noorden en het middeleeuwse handelsnetwerk Hanze.



Per route wordt aangegeven voor welk type boot de route bevaarbaar is. De vaarroutes zijn maximaal 30 kilometer per dag en komen volgend vaarseizoen beschikbaar.