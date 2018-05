Stoplichten Stationsweg worden vervangen

De Verkeersregelingsinstallaties (VRI), waaronder ook de stoplichten, op de Stationsweg worden komende weken vervangen. De gemeente Groningen is maandag al begonnen met de klus, die tot eind juni duurt.

Onder het VRI vallen de verkeerslichten, de voertuigdetectoren en het systeem dat het verkeer regelt. De VRI's op de Stationsweg zijn verouderd en moeten daarom vervangen worden. De stoplichten kunnen dan ook los van elkaar geregeld worden. Omdat er door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg meer verkeer verwacht wordt op de Stationsweg is het belangrijk dat het verkeer goed te regelen is.



Maandag is begonnen met het vervangen van de installatie op de kruising van de Stationsweg en de Emmabrug. Eind juni zijn alle VRI’s en ook stoplichten op de Stationsweg vervangen.



De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 09.00 en 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden zijn de verkeerslichten uit en staan er verkeersregelaars op de kruising. Omdat de verkeerslichten worden vervangen met een hoogwerker, zal er af en toe 1 rijstrook afgesloten zijn.