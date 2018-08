Stationsweg komend weekend deels dicht

Van vrijdag 31 augustus 02.00 uur tot maandag 3 september 04.00 uur is de Stationsweg dicht van de Herebrug naar de Werkmanbrug voor zowel fiets- als autoverkeer. Het verkeer dat in tegengestelde richting rijdt, kan wel gebruik maken van de weg.



Tijdens dit weekend rijden er vanwege verschillende werkzaamheden geen treinen tussen Groningen-Assen, Groningen-Veendam en Groningen-Weener. NS en Arriva zetten vervangende bussen in. Omdat het gewone busverkeer ook doorgaat, is er te weinig ruimte op het busstation. Daarom is er voor de treinvervangende bussen een tijdelijke halte aan de Stationsweg. De extra haltes maken het mogelijk dat veel passagiers tegelijkertijd veilig in verschillende bussen kunnen in- en uitstappen. Voor zowel het autoverkeer als fietsers zijn er omleidingen.



Omleidingsroutes



Autoverkeer wordt omgeleid via de Hereweg en de N7. Fietsers kunnen omrijden via het fietspad achter het busstation langs.