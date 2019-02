Start werkzaamheden aan spoor; tijdelijk geen treinen

Werkzaamheden ‘De Vork’



Sinds 2017 wordt er al gewerkt bij ‘De Vork’. Zo is er in juli van dat jaar 320.000 kuub zand gestort als ondergrond voor de opstelsporen en is er gestart met de aanleg van het archeologisch wandelpark.

In bovengenoemd weekend worden er twee wissels geplaatst in het bestaande spoor. Deze zorgen ervoor dat treinen straks naar het opstelterrein kunnen. Verder wordt de eerste 150 meter spoor gelegd en krijgt de overweg Rouaanstraat (die alleen personeel toegang geeft tot het opstelterrein) een beveiligde spoorwegovergang.



Werkzaamheden tussen ‘De Vork’ en station Groningen Europapark



Aannemer Strukton start in februari ook met de voorbereidingen voor het extra spoor tussen ‘De Vork’ en station Groningen. Om ruimte te maken, passen ze sporen aan bij Groningen Losplaats. Dat ligt tussen station Groningen Europapark en ’De Vork'.



Werkzaamheden station Groningen Europapark



Op station Groningen Europapark wordt het komend jaar ook gewerkt. Aan de kant van de Helperzoom komt een extra perron, voorzien van een lift en een trap. In februari start daarvoor de voorbereiding.