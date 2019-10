Spoedreparaties op zuidelijke ringweg: noordbaan ook komende nacht dicht

Vanwege een spoedreparatie is de noordbaan van de zuidelijke ringweg komende nacht, van donderdag op vrijdag, dicht. Ook afgelopen nacht was de noordbaan al afgesloten vanwege een reparatie.

De weg gaat donderdag om 22.00 uur dicht en vervolgens vrijdagochtend om 6.00 uur weer open. Het gaat om het stuk weg tussen knooppunt Euvelgunne tot en met de afrit Hereweg (in de richting Drachten). De toerit van de Hereweg naar de zuidelijke ringweg richting Drachten is wel gewoon open. De andere rijbaan van de ringweg - richting Hoogezand, vanaf Drachten - is open.



Er zijn spoedreparaties nodig op twee locaties: bij viaduct Esperantokruising en viaduct Oude Winschoterdiep. Er worden stukken asfalt verwijderd en opnieuw aangebracht. Daarnaast worden ook onderzoeken en metingen uitgevoerd. Omwonenden kunnen geluidsoverlast ondervinden.