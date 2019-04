Sloop oude viaduct bij Brailleweg in meivakantie

Het oude viaduct over de Brailleweg was onderdeel van de A28, de snelweg tussen Groningen en Assen. Nu rijden er geen auto’s meer overheen. De afgelopen weken is het verkeer op de A28 omgezet naar een tijdelijk viaduct over de Brailleweg. De sloop van het oude viaduct is grotendeels gepland in de meivakantie, omdat er dan minder verkeer is. De werkzaamheden zijn te volgen via een webcam.



Nadat het oude viaduct is gesloopt, kan op dezelfde plek een nieuw, breder viaduct worden gebouwd. Dit nieuwe viaduct maakt deel uit van de vernieuwing van het Julianaplein. Hier gaan de verkeerslichten verdwijnen. Het nieuwe Julianaplein wordt ongelijkvloers, dat wil zeggen dat alle verkeersstromen een eigen baan krijgen, op verschillende hoogtes. Het verkeer kan dan vanuit alle richtingen ongehinderd doorrijden.



Hinder



De sloopwerkzaamheden zijn overdag (ook in het weekend) tussen 07.00 en 19.00 uur. De sloop levert geluidshinder op voor omwonenden. De onderdoorgang van de A28 bij de Brailleweg is van zaterdag 20 april 06.00 uur tot en met maandag 6 mei 2019 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.



Foto: Rijkswaterstaat