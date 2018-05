Proef met deelfietsen P+R Reitdiep gestart

"Deelfietsen zijn slim en groen. Vanaf P+R Reitdiep pak je met het slimme slot gemakkelijk een fiets naar de Zernike Campus. Fietsen is gezond en goed voor het milieu en daarmee ben je groen bezig", aldus Fleur Gräper-van Koolwijk.



Slimme oplossingen

“Campus Groningen werkt voortdurend aan slimme oplossingen om de Campus zo bereikbaar mogelijk te houden. Wij zijn daarom ook blij dat we deze proef nu samen met Groningen Bereikbaar konden opstarten”, zegt Annet de Vree, community manager van Campus Groningen. Paul de Rook: “We motiveren forenzen om te fietsen. De fiets is een duurzame manier om de spits en hinder door wegwerkzaamheden te mijden en draagt bij aan de bereikbaarheid van Groningen.”



De 'laatste kilometer' met de Campus Cycle

De P+R Reitdiep is heel geschikt voor bezoekers en medewerkers die met de auto naar Zernike Campus komen, en moeilijk een parkeerplek kunnen vinden op de Campus zelf. Het laatste stukje van de P+R naar de eindbestemming op Zernike Campus zelf of elders in de stad (de zogeheten 'laatste kilometer') kan afgelegd worden met de bus en is nu helemaal eenvoudig te overbruggen met de Campus Cycle. In deze proef plaatst Campus Groningen in samenwerking met Groningen Bereikbaar 15 deelfietsen op P+R Reitdiep voor de duur van een jaar.



Hoe werkt de Campus Cycle?

Deze fietsen kunnen bezoekers, studenten en medewerkers huren om snel en eenvoudig op de Campus te komen vanaf de P+R. Het slot is met de app GoAbout te openen. Gebruikers van de deelfiets krijgen na registratie in de app een inlogcode voor de app van het slimme slot. Met deze app kan de gebruiker een fiets zoeken en het slot ontgrendelen. De fietsen zijn de eerste 10 uur gratis te gebruiken daarna betaalt de gebruiker een bijdrage. De ophaal- en inleverplaats voor de deelfietsen is P+R Reitdiep.