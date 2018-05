Problemen Helperzoomtunnel geen gevolgen planning ring zuid

De bouw van de Helperzoomtunnel staat namelijk los van de ombouw van de zuidelijke ringweg.De Helperzoomtunnel is nodig vanwege de toekomstige sluiting van de gelijkvloerse spoorwegkruising bij de Esperantostraat.



Dat het uitstel gevolgen heeft voor het afronden van de Helperzoomtunnel, dat staat vast. Deze zou voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer, op 3 september, in gebruik genomen worden. Dat gaat Combinatie Herepoort nu zeer waarschijnlijk niet meer halen. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zelf kunnen wel gewoon door gaan zoals gepland.



De Helperzoomtunnel is bedoeld als vervanging voor de gelijkvloerse spoorwegkruising bij de Esperantostraat. Deze moet wegens veiligheidseisen over enige tijd dicht, omdat er een extra spoor bij komt en er meer treinen gaan rijden.



Als de Helperzoomtunnel klaar is, wordt de spoorwegovergang bij de Esperantokruising dichtgezet. Combinatie Herepoort moet daar op een gegeven moment wel aan de slag met de aanleg van de verdiepte ligging, maar dat is nu nog niet aan de orde.