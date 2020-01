Oude Kijk in ’t Jatstraat tot mei dicht voor auto’s

De afsluiting is tussen de Visserstraat en de Broerstraat. De straat blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer wordt omgeleid via de Oude Ebbingestraat. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot vrijdag 1 mei.



De water- en gasleidingen in de straat zijn aan vervanging toe. De straat wordt steeds in stukken van 50 meter afgesloten. Overdag leiden verkeersregelaars het verkeer in goede banen.



Werkzaamheden binnenstad

Ook wordt er op andere plekken in de Groningse binnenstad gewerkt. Zo worden er tot 19 januari nog kabels en leidingen vervangen in de Kleine Kromme Elleboog. Vanaf 20 januari starten dezelfde werkzaamheden in de Grote Kromme Elleboog.



Gele steentjes

Op verschillende plekken in de stad worden tevens gele steentjes vervangen. Momenteel wordt dit gedaan in Koude Gat en de Steentilstraat. Volgende week start de gemeente hier ook mee aan de Carolieweg. In het A-kwartier worden straten opnieuw ingericht. Op dit moment gebeurt dit in de Visserstraat tussen het Hoge der Aa en De Laan.



Kijk voor meer informatie over de afsluitingen en omleidingen op de Slimme Kaartvan Groningen Bereikbaar.