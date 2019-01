Oprit Kempkensberg gaat voor altijd dicht. Wat zijn de alternatieven?

De omleidingsroute loopt via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Verkeer vanuit onder andere Helpman en de Herewegbuurt kan ook via de volgende routes op de ringweg komen richting Hoogezand en Delfzijl. Dat meldt de website van Aanpak Ring Zuid.



Via oprit Van Ketwich Verschuurlaan – Julianaplein (blauw).

Via Vondellaan - Hoornsediep - Parkweg - Emmaviaduct – Julianaplein (oranje).

Via Esperantokruising - Verlengde Lodewijkstraat – Boumaboulevard (geel).

Via Trompsingel - Griffeweg – Europaweg (grijs).

Via Stationsweg - Emmaviaduct – Julianaplein (paars).

Via Parkweg - Emmaviaduct – Julianaplein (donkergroen).

Via oprit Hereweg richting Julianaplein en dan via de botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn weer terug richting het Julianaplein (lichtgroen).



Nieuwe verbindingsweg

Als de ombouw van de zuidelijke ringweg klaar is, kan het verkeer vanaf de Hereweg via een nieuwe verbindingsweg richting de Brailleweg. Vanaf daar kun je via het Julianaplein richting Hoogezand/Delfzijl, en ook richting Drachten en Assen.



Bouw verdiepte ligging

De oprit Kempkensberg moet worden afgesloten in verband met de bouw van de verdiepte ligging. Daarvoor moet een deel van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden gesloopt. Het verkeer dat nu nog op de zuidbaan rijdt, vanaf het Julianaplein tot het Europaplein, schuift vanaf zaterdag 26 januari 2019 op naar de voormalige noordbaan. Daarmee vervalt de oprit Kempkensberg.