Ontbijtje voor vroege fietsers

Fietsers uit de omgeving Noordenveld en Leek op weg naar Groningen zijn donderdagochtend 31 mei onderweg verrast met een ontbijtje. Er werden krentenbollen uitgedeeld en wie tijd had kon afstappen voor een kop verse koffie. In het kader van de landelijke Fiets naar je Werk Dag zijn de fietsers in het zonnetje gezet. Het ontbijt is een initiatief van de gemeente Noordenveld, Kop van Drenthe Op Fietse, de gemeente Leek en Groningen Bereikbaar. Op deze manier bedanken ze de fietsers. Fietsen is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de regio.

De krentenbollen werden uitgedeeld door wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld, wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek en directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar. Deze organisaties stimuleren het gebruik van de fiets en e-bike onder forenzen, als gezond en snel alternatief voor de auto. De uitdeelactie vond plaats langs het fietspad ter hoogte van Peize, een veelgebruikte route door fietsers richting Groningen. Vanuit een plaats als Roden is het zo’n 15 kilometer fietsen naar de stad. Die afstand is binnen een half uur af te leggen op een e-bike, en is vrijwel net zo snel als met de auto. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat fietsen stress verlaagt.



Gemeente Noordenveld en Kop van Drenthe op Fietse

Gemeente Noordenveld heeft de ambitie om dé fietsgemeente van Noord-Nederland te worden. Daarom is aansluiting gezocht bij het provinciale programma 'Drenthe op Fietse', onder de noemer Kop van Drenthe op Fietse, een van de vier deelprojecten is 'Op fietse naar werk'. Van 28 mei tot en met 1 juni is het Fietsweek in de gemeente Noordenveld. Tijdens deze week worden inwoners van de gemeente gestimuleerd om de fiets te pakken en werknemers konden gratis een e-bike uitproberen.



Groningen Bereikbaar

Groningen Bereikbaar motiveert forenzen om de fiets te pakken, als alternatief voor de auto. Het is een goede manier om de spits en hinder door wegwerkzaamheden te mijden. De organisatie werkt samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om werknemers en studenten te interesseren voor de fiets. Ook zijn er regelmatig acties om het fietsgebruik te stimuleren. Zo start binnenkort een actie waarbij forenzen richting de stad gratis een e-bike of speed pedelec kunnen uitproberen. ​​​​​​​



Gemeente Leek

Met het project 'Stap op en probeer' stimuleren de gemeenten Leek en Zuidhorn hun werknemers om voor het woon-werkverkeer de fiets te gebruiken. Ze kunnen een week lang gratis een e-bike uitproberen. De gemeenten Leek, Noordenveld en Groningen treffen samen met de provincie Groningen voorbereidingen voor een snelle fietsverbinding naar de stad (Fietsroute Plus).