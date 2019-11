Onderdoorgang Paterswoldseweg open voor fietsers en voetgangers

De spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg is sinds oktober vorig jaar afgesloten voor wegverkeer vanwege de aanleg van de onderdoorgang. De onderdoorgang betekent een grote verbetering voor de stad. Wegverkeer op deze belangrijke verbinding stroomt voortaan ongehinderd door. Ook voor toenemende treinverkeer is het veel beter: eind volgend jaar rijden op dit traject extra sneltreinen.



Voetgangers en fietsers hoeven vanaf vandaag, vrijdag, al niet meer te wachten voor dichte spoorbomen: vrijdag gaat de onderdoorgang voor hen open. Het gaat in eerste instantie alleen om de onderdoorgang aan de kant van Theodorus Niemeyer. Dat geeft bouwvakkers de ruimte om in de doorgang aan de andere kant de puntjes nog op de i te zetten.



Fietsers uit beide richtingen maken dus tijdelijk gebruik van dezelfde fietsrijbaan. Dat is even extra opletten, maar de nieuwe fietspaden zijn maar liefst drie meter breed. Ook voetgangers delen tijdelijk hetzelfde voetpad.



Rond eind november gaat het oostelijk gelegen fietspad, aan de kant van Coop, open. Op dat moment gaat het fietspad aan de andere kant van de onderdoorgang tijdelijk weer dicht zodat er ook daar aan afwerking gewerkt kan worden. Tot ook die klus erop zit, maken fietsers uit beide richtingen gezamenlijk gebruik van het oostelijke pad. Half december zijn beide fietspaden helemaal klaar voor gebruik, zo is de verwachting.



Autoverkeer



Half december gaat de onderdoorgang ook open voor het autoverkeer. Auto’s kunnen dan na dik anderhalf jaar weer zonder omrijden van noord naar zuid en vice versa over de Paterswoldseweg rijden.



Foto: Groningen Bereikbaar