Nieuwe informatiepanelen tonen plannen Groningen Spoorzone

Trein gemist? Balen! Om de tijd te vullen, kun je de nieuwe informatiepanelen van Groningen Spoorzone eens van dichtbij bekijken. Je vindt ze bij het Stadsbalkon, spoor 1-2 én in de Blauwe Brug. Voor meer info over de toekomst van het gebied rond het Groninger hoofdstation, kijk op www.groningenspoorzone.nl .

Blijf bijvoorbeeld op weg naar je warme kopje koffie eens staan bij het paneel langs het Stadsbalkon over de verhuizing van het busstation, de voetgangerspassage en de nieuwe fietstunnel. Of lees wat er staat te gebeuren terwijl je wacht tot de trein naar Zwolle vertrekt.



De plannen in 3D

Naast de informatiepanelen vertelt Groningen Spoorzone ook over de plannen voor het station aan de hand van een 3D-maquette. In een paar minuten ben je helemaal op de hoogte. Je vindt de maquette tegenover de Starbucks.