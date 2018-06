Nachtelijke werkzaamheden oprit Europaweg richting Julianaplein

Vanaf dinsdag 19 juni tot en met maandag 2 juli 2018 voert Combinatie Herepoort ’s nachts werkzaamheden uit bij de oprit van de Europaweg richting het Julianaplein. Vanwege de werkzaamheden is de oprit afgesloten in de nacht van 19 tot en met 21 juni en die van 25 juni tot en met 2 juli.

De oprit wordt die nachten om 22.00 uur afgesloten en gaat om 6.00 uur weer open. De omleidingsroute is met gele borden langs de weg aangegeven.



Combinatie Herepoort gaat in de nachten grondwerkzaamheden uitvoeren en markeringen aanbrengen bij de oprit Europaweg. Overdag mag de weg niet worden afgesloten in verband met veiligheid van de omgeving en de bereikbaarheid van de stad. Daarom zijn de werktijden van 22.00 tot 06.00 uur.