Met speedbike naar werk in Groningen ‘geeft nieuwe energie’

Medewerkers van het Groningse bedrijf New Nexus gaan deze maand met een speedbike naar hun werk. Zo hopen zo bij te dragen aan de vermindering van de files rond Groningen. Andere medewerkers van dit bedrijf rijden momenteel in een poolauto, zo meldt de website van Groningen Bereikbaar . En wat blijkt???

De medewerkers die op de speedbike rijden, zitten ’s avonds nog vol energie. Medewerker Albert van Holthoon althans wel. Hij ruilde zijn lease-auto in voor een leasefiets. “’s Ochtends fiets ik met maximale trapondersteuning zodat ik niet volledig bezweet op het werk aankom, maar ’s middags zet ik een tandje bij en fiets ik met minimale trapondersteuning. ’s Avonds laad ik mijn fiets op voor de volgende dag, maar zelf voel ik me volledig opgeladen en vol energie. Heel anders dan dat je van de ene stoel in de andere stoel plaatsneemt”, vertelt Albert enthousiast.

De maand juni staat bij New Nexus in het teken van de Pilot Duurzame Mobiliteit. Deze maand gaan 14 medewerkers van het IT-bedrijf gedurende één, twee of vier weken een speedbike gebruiken voor het woon-werkverkeer. Daarnaast parkeren een aantal collega’s hun leaseauto op de P+R in Haren of Hoogkerk, en vervolgen vanaf daar hun weg naar de klant op een e-bike.

Ook is er een volledig elektrische poolauto beschikbaar zodat iedereen de voordelen van elektrisch rijden kan ervaren. Naast het stimuleren van duurzaamheid, probeert New Nexus op deze manier een bijdrage te leveren aan het verminderen van de filedruk in Groningen.

Alternatieven voor woon-werkverkeer

Elektrisch rijden wordt al jaren gestimuleerd door New Nexus. De helft van de parkeerplaatsen van het in Tynaarlo gevestigde IT-bedrijf is voorzien van een laadpaal en ruim de helft van de leaseauto’s is elektrisch of hybride. Nu zoekt het IT-bedrijf naar nog duurzamere alternatieven voor woon-werkverkeer. Het is niet de eerste keer dat New Nexus haar medewerkers kennis laat maken met de speedbike. Begin april konden medewerkers, met dank aan Friesland Lease, al een proefrit maken op een Stromer ST1 X.

Bron en meer informatie: Groningen Bereikbaar