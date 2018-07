Maquette station te bezichtigen

Het kleinste station van Groningen is sinds kort te vinden op het Hoofdstation in de stad. Daar staat in het informatiecentrum van Groningen Spoorzone een maquette van het stationsgebied en de omgeving.

De maquette laat zien wat er allemaal te gebeuren staat en hoe het station er straks uit komt te zien.



De maquette is 2,30 bij 1,60 meter groot en is helemaal met 3D-printers gemaakt. De oude en nieuwe situatie op en rond het station worden geprojecteerd op de maquette. De plannen worden ook geïllustreerd met een animatie.



De maquette is te vinden naast de Etos, in de voormalige Free Record Shop.