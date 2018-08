Maatregelen voor bescherming riool in oude skivijer

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van extra grond, het plaatsen van damwanden en het aanleggen van een betonnen vloer. De werkzaamheden zijn overdag van 07.00 tot 19.00 uur. De verwachting is dat de bedrijven in de omgeving weinig trillingen en geluidshinder ervaren.



Zo is het nu



Het Europaplein verbindt de zuidelijke ringweg met de oostkant van de binnenstad, het bedrijventerrein Europapark, het voetbalstadion van FC Groningen en de winkels aan Sontplein en Sontweg. Het is een druk knooppunt waar in de spits vaak opstoppingen ontstaan.



Zo wordt het



Voor het verkeer uit de richting van het Julianaplein verschuift de afrit vanaf de zuidelijke ringweg tot na de Europaweg. De afrit loopt met een boog om de oude skivijver heen, tot aan de Herningweg. Daar wordt het verkeer gesplitst. Vanaf de afrit kun je rechtsaf via de Europaweg richting het UMCG en de binnenstad-oost. Linksaf kun je via de Bornholmstraat richting winkels als IKEA en BAUHAUS. Bezoekers van die winkels kunnen op de terugweg via een nieuwe oprit vanaf de Bornholmstraat direct weer de zuidelijke ringweg richting Julianaplein nemen.



De werkzaamheden duren tot 9 november.