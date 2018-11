Kunstenaar Frank Niemeijer: ‘Het is een kunstwerk geworden van ons allemaal’

Kunstenaar Frank Niemeijer is graag in de natuur te vinden. Zijn favoriete rondje start aan de Waterloolaan, waarna hij het Sterrebos in wandelt. In de natuur doet hij volop ideeën op voor nieuw werk. Maar soms ontstaan ideeën ook op andere momenten. Bijvoorbeeld toen deze zomer de bouwhekken aan de Waterloolaan arriveerden. "Die kale hekken passen helemaal niet op zo’n mooie plek. Vandaar dat ik besloot om ze onderdeel te maken van de omgeving. Hoe? Door ze te versieren."



Volop ideeën



Frank’s eerste plan is om het hek te verfraaien door er zonnebloemen tegenaan te planten. Nadat de bloemen tijdens een fikse regenbui wegspoelen, bedenkt hij het idee om bamboe en besjes te vervlechten in het hekwerk. Wanneer hij bij een weggeefkast per toeval een tas met bolletjes wol vindt, komt zijn creatieve geest pas echt tot leven. "Het bouwhek is het perfecte raster voor een versiering met wollen draden. Ook andere mensen vinden het mooi, want ik vind geregeld zakjes met wol aan het hek", lacht de kunstenaar.



Mozaïek van versieringen



Inmiddels is het hekwerk een mozaïek van meerdere versieringen. Zo is er een deel waar Frank het bamboe versiert met besjes die hij vindt in het bos. Een ander gedeelte wordt gebruikt voor de wol-creaties. Tot slot is er een deel waar mensen het hek met knuffels en lapjes stof versieren. "Dit laatste hebben wandelaars zelf bedacht", verduidelijkt Frank. "Het is een kunstwerk geworden van ons allemaal."



Bijpraten



Het versierde bouwhek is inmiddels ook een plek geworden waar bewoners de stand van zaken van de bouwwerkzaamheden bespreken. Frank: "Ik merk dat er steeds vaker mensen plaatsnemen op het bankje bij het hek. Het is prachtig om te zien dat je met zoiets simpels, zo veel kunt bereiken."



Eigen hunebed



Frank heeft nog volop plannen voor nieuwe versiering langs het hekwerk. "Tijdens de werkzaamheden komen er regelmatig van die dikke keien uit de grond. Daarmee wil ik mijn eigen hunebed gaan bouwen. Wat ze in Drenthe kunnen, kan ik ook", knipoogt hij. "Zo lang er nog gewerkt wordt aan de ringweg, blijf ik ook werken op deze plek. Dat is het mooie aan dit project: als de weg straks klaar is, is mijn project ook af."