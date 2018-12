Jaaroverzicht: Werk aan zuidelijke ringweg ging dit jaar met vallen en opstaan

Eerder was ook al het inschuiven van de Helperzoomtunnel mislukt. De zinderende zomer deed het asfalt smelten en regenval zorgde voor het wegspoelen van een deel van het talud van de tijdelijke weg. In de herfst werd aangekondigd dat er een commissie is benoemd om problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op te lossen. Vlak voor de kerstvakantie presenteerde de commissie haar aanbevelingen onder de noemer: Waar een wil is, komt een weg.



Op de website van Aanpak Ring Zuid kun je al het nieuws over de zuidelijke ringweg nog even rustig nalezen.



Zo wordt ook duidelijk wat er wél is gebeurd. VZo is tussen het Europaplein en het Julianaplein de tijdelijke weg in gebruik genomen. Bij de Brailleweg is de bypass zo goed als klaar. Bij de Laan Corpus den Hoorn én bij Driebond is een zandlichaam gebouwd als ondergrond voor de toekomstige opritten. Het viaduct bij het Vrijheidsplein is gerenoveerd. Op verschillende plekken is nieuw asfalt aangebracht. En daarnaast zijn er allerlei kleinere werkzaamheden uitgevoerd.



"Vanzelfsprekend hadden we op dit moment verder willen zijn dan waar we nu staan", aldus Aanpak Ring Zuid. "We gaan in 2019 de draad weer oppakken en hopelijk kunnen we een deel van de vertraging weer inhalen."