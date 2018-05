Inschuiven Helperzoomtunnel gaat niet door

De aannemer heeft dus moeten besluiten om de operatie uit te stellen. Ze gaan eerst nader onderzoek doen en een alternatief plan maken.



De inwoners van de stad Groningen zijn al voorbereid op de nodige verkeershinder vanwege werkzaamheden aan de weg en het spoor. De werkzaamheden ter hoogte van de kruising met het spoor bij de Esperantostraat gaan wel gewoon door. Daar worden damwanden de grond in getrild. Ook is er op de zuidelijke ringweg onderhoud aan voegen. De noordelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg in de richting Drachten blijft dus vier dagen lang afgesloten, vanaf Euvelgunne tot aan de Hereweg.



Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel zou op zijn plek worden geduwd via een glijbaan in de vorm van een stalen balk op funderingsblokken. Bij de proef vanmiddag ging de tunnel weliswaar omhoog, maar zakten de stalen balken de grond in. “Het is onverantwoord om het inschuiven van de tunnel nu koste wat kost door te zetten”, zegt omgevingsmanager Bert Kramer. “We moeten eerst goed onderzoeken wat dit betekent en hoe we dit probleem op kunnen lossen. Het is een domper, maar we kunnen hier niet tegen beter weten in mee verder gaan.”



De tunnel kan alleen worden ingeschoven tijdens een periode dat de treinen niet rijden. Samen met ProRail moet dan ook gekeken wat dit betekent voor de planning en wat de mogelijkheden zijn voor een volgende treinvrije periode.