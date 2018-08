Informatiecentrum Aanpak Ring Zuid gaat dinsdag open

Het informatiecentrum over de Aanpak Ring Zuid wordt komende dinsdag geopend. In het centrum staat onder andere een maquette van de nieuwe ringweg. Ook kun je er terecht voor allerlei vragen.

Het centrum zit in een tijdelijk gebouw aan de Muntinglaan, tegenover het Noorderpoort-college. Studenten van de Academie Minerva hebben het interieur ontworpen. Ook is er een film gemaakt over het project.



Geïnteresseerden kunnen het centrum bezoeken om meer informatie te krijgen over de grote ombouw van de zuidelijke ringweg. Naast de grote maquette zijn er ook veel impressies. Het gebouw wordt ook gebruikt als startpunt voor rondleidingen langs de bouw.



Het informatiecentrum is straks van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur te bezoeken.